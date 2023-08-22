Москвичке удалили полуметровую опухоль яичников весом семь килограммов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительнице Москвы удалили семикилограммовую опухоль яичников, размер которой составлял 45 см, рассказала NEWS.ru заведующая онкологическим (гинекологическим) отделением № 4 Ирина Карьгина. По словам врача, патология была крайне опасна для жизни и здоровья женщины тем, что могла привести к разрыву, внутрибрюшному кровотечению и смерти 71-летней пациентки.

В Московский областной онкологический диспансер поступила 71-летняя женщина с жалобами на резкие боли в области живота, его увеличенный размер и кровянистые выделения. После проведенного обследования врачи выявили у нее огромную опухоль яичников. <...> Врачи приняли решение о проведении оперативного вмешательства по удалению образования, — рассказала Карьгина.

Во время операции врачи удалили опухоль вместе с маткой и придатками, благодаря чему спасли жизнь пациентке. После процедуры материал направили на гистологию, добавила Карьгина. Такое исследование необходимо для выявления предраковых состояний.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана под наблюдение врача-гинеколога по месту жительства. По результатам гистологии специалистами будет принято решение о дальнейшей тактике лечения, — отметила врач.

Ранее хирург Юлия Шугина рассказала, что в Московском областном перинатальном центре врачи спасли новорожденного ребенка с патологиями сердца и мозга, а также высокой кишечной непроходимостью. По ее словам, мальчику провели операцию, в ходе которой удалось восстановить проходимость желудочно-кишечного тракта. Сейчас ребенок находится под наблюдением специалистов.