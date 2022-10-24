Москвичке пришел «коронавирусный» штраф, отмененный полгода назад «Осторожно, Москва»: москвичке пришел «коронавирусный» штраф, отмененный полгода назад

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/Global Look Press

Москвичке пришел ковидный штраф, отмененный полгода назад, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». После объявленной в мае ковидной амнистии с девушки сняли штраф в 5000 рублей за отсутствие маски, но на днях он снова появился в её личном кабинете на сайте «Госуслуги».

Штрафы, наложенные в ковид, были отменены. Однако спустя полгода они все равно отображаются на Госуслугах и требуют оплаты. Теперь он у меня вновь обозначился, — заявила девушка.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин объявилтак называемую ковидную амнистию, в рамках которой органы исполнительной власти прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений, а правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

Сообщалось, что амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19. Для получения субсидий рекомендовано обратиться в центры «Мои документы» не позднее 31 декабря 2022 года с постановлением о назначении административного наказания и документом, подтверждающим уплату штрафа.