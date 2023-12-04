Москвичке не удалось скостить срок по смертельному ДТП Суд в Москве не смягчил приговор женщине, насмерть сбившей мать с ребенком

Фото: АГН «Москва»

Наталья Украинская

Приговор Наталье Украинской, сбившей насмерть женщину с ребенком, оставлен без изменения, сообщила прокуратура Москвы. 27 октября 2022 года подсудимая, находясь в состоянии наркотического опьянения, не справилась с управлением транспортным средством и сбила насмерть женщину и четырехлетнего ребенка.

С учетом позиции прокуратуры г. Москвы Московский городской суд оставил без изменений приговор Тушинского районного суда в отношении Натальи Украинской. Апелляционная жалоба защитника осужденной оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, — сообщили в надзорном ведомстве.

Судом первой инстанции Украинской назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет исправительной колонии общего режима, напомнила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции. Также женщину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 с половиной года.

Вечером 27 ноября на северо-западе Москвы легковой автомобиль Kia вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Находившаяся за рулем женщина совершила наезд на пешеходов, не справившись с управлением. Женщина, стоявшая на тротуаре с малолетними, скончалась на месте происшествия.