Москвичка заплатила 29 тысяч за звонок сына-подростка сутенеру Baza: сутенеры потребовали от москвички 29 тысяч за баловско ее 13-летнего сына

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве местная жительница перевела шантажистам 29 тысяч рублей после того, как ее 13-летнему сыну начали угрожать сутенеры, передает Telegram-канал Baza. Подросток с друзьями наткнулся в Сети на баннер с рекламой интимных услуг и ради веселья решил позвонить по указанному номеру.

Когда молодой человек услышал голос абонента, он бросил трубку. На следующий день ему стали активно звонить с других номеров. Школьник сообщил об этом матери и та ответила на один из звонков. Собеседник представился ей Вагеном и потребовал перевести 29 тысяч за «бронь» заказа. Сначала родительница отказалась, но затем услышала от угрозы в адрес сына и решила не рисковать.

В начале января москвичка, оказывающая интимные услуги, напала на сотрудника правоохранительных органов, избила его металлической ложкой для обуви и распылила в лицо перцовый баллончик. Полицейский под прикрытием проводил рейд по борделям столицы.

В ноябре участницу реалити-шоу «Рабы любви» о перевоспитании девушек, предоставляющих интимные услуги, Мишель Кузнецову задержали в Москве за организацию бизнеса на проституции. Ей может грозить до пяти лет тюрьмы. По данным следствия, она управляла борделем в одном из домов на Осеннем бульваре. Кузнецову не стали помещать в СИЗО и оставили под подпиской о невыезде.