Москвичка выжила после падения с шестого этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы выпала из окна шестого этажа дома и выжила, сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Пострадавшая при падении приземлилась на козырек и осталась в сознании. С травмами и переломами ее доставили в больницу.

Инцидент произошел 13 сентября в Новой Москве на Рабочей улице. Очевидцы, увидев травмированную женщину на козырьке дома, позвонили в скорую помощь и спасателям. Отмечается, что женщина из-за серьезных травм не могла пошевелиться. Ввиду этого спасатели достали ее с козырька при помощи альпинистского снаряжения и передали врачам.

Поднявшийся с нами наверх фельдшер сделал пострадавшей укол обезболивающего, после чего мы наложили специальные шины и перенесли женщину сначала на щит, потом — на специальные носилки. Необходимо было аккуратно спустить ее вниз и транспортировать в машину скорой помощи. Для этого мы воспользовались альпинистским снаряжением, — сообщил спасатель, участвовавший в помощи женщине.

Ранее в столичном районе Дегунино двухлетняя девочка выпала из окна 15-го этажа и погибла. По предварительной версии, ребенок облокотился на москитную сетку, и та оборвалась. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали девочку, однако спасти ее не удалось — малышка скончалась в больнице.