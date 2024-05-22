Жена бойца СВО в Москве вытолкала из квартиры преступника с утюгом

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В Москве женщина смогла справиться с преступником, который проник в ее квартиру, сообщает пресс-служба столичного управления СКР. Инцидент произошел 17 мая. Вместе с собственницей жилья в квартире была ее несовершеннолетняя дочь. Преступник попытался избить женщину утюгом по голове, но та вытолкала его из квартиры вместе с бытовым прибором.

17 мая 2024 года фигурант проник в квартиру жилого дома, расположенного в центре Москвы, где находилась женщина и ее несовершеннолетняя дочь. После чего мужчина напал на потерпевшую и нанес ей многочисленные удары руками, ногами и утюгом по голове. Женщина сумела оказать активное сопротивление и вытолкнуть нападавшего из квартиры, — сообщили в СКР.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконное проникновение в жилище».

По данным URA.ru, пострадавшей была жена участника СВО. Злоумышленник пролез в квартиру на третьем этаже ночью. Полицию на место ЧП вызвала дочь. Сейчас женщина проходит лечение: у нее открытая черепно-мозговая травма, сотрясение, множественные гематомы и ушибы.

Нападавший вел себя неадекватно, а глаза у него были словно стеклянные, — рассказала пострадавшая.

Ранее в московском районе Гольяново 48-летний мигрант напал на 22-летнюю студентку педагогического института. Мотивы покушения неясны. Девушка утверждает, что не была знакома с нападавшим.