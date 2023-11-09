Москвичка вспомнила Тараса Бульбу и решила избавиться от дочери MK.RU: в Москве 33-летнюю женщину задержали после попытки убить дочь

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнюю женщину, которая пыталась убить свою дочь, пишет MK.RU. По данным издания, мать, вспомнив героя повести Гоголя Тараса Бульбу, начала душить дочь со словами «я тебя родила, я тебя и убью».

Как стало известно MK.RU, инцидент произошел 19 октября. Подозреваемой не удалось довести задуманное до конца, потерпевшая смогла отбиться. 18-летняя пострадавшая сама обратилась в полицию с заявлением на родственницу. Злоумышленницу задержали вчера, 8 ноября, сейчас с ней работают следователи.

Ранее в столице пожилая женщина избила девятилетнюю внучку во время проверки домашнего задания. Отмечается, что пенсионерку рассердило большое количество ошибок в упражнении, она начала бить ребенка, после чего повалила ее на кровать и продолжила наносить удары. Мать пострадавшей, которая приехала за дочкой, увидела на ее лице синяки и отвела в больницу. Осматривавшие школьницу медики сообщили о факте избиения в полицию.