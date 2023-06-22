Москвичка сыграла в «Кто хочет стать миллионером» и потеряла 2 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичка сыграла в «Кто хочет стать миллионером» и потеряла 2 млн рублей, сообщает Telegram-канал «112». Соответствующую игру она нашла на просторах Telegram.

Как пишет «112», Валерию вдохновили высокие призовые и она решила попробовать свои силы. Канал утверждает, что девушку не смутили небольшие вложения.

В какой-то момент девушке сообщили, что она выиграла 3 млн рублей, но чтобы их получить, ей нужно заплатить налог в 15%.

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Далее девушка «выиграла» 6 млн, для получения которых нужно также внести денежную сумму. В результате «уплаты налогов» на выигрыш девушка лишилась 2 млн рублей, при этом свои «выигранные» деньги она не получила.

В итоге потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Ранее в Якутии руководитель филиала банка обманул состоятельных клиентов на 108 млн рублей. Мошенник находил будущих жертв с помощью служебной программы и предлагал им вложиться в свой проект, обещая выплачивать большие проценты. Всего сотруднику банка удалось обмануть 51 клиента.

До этого в Мурманске два ребенка передали мошенникам 500 тысяч рублей на дорогостоящую операцию для их матери, которая якобы попала в автомобильную аварию. Наличные деньги, оставленные в коробке около входной двери квартиры, забрала 24-летняя москвичка, которую удалось оперативно задержать.