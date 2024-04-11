Москвичка сообщила полиции о сыне, который начал учить мову и читать Коран

Москвичка написала заявление в полицию на сына, который начал читать Коран, учить украинский язык, изучать устройство мин, снарядов и дронов, сообщил Telegram-канал Mash. Также женщину насторожило то, что 24-летний парень стал ходить в тренажерный зал.

По данным Mash, ничем подобным молодой человек ранее не увлекался. Год назад он отправился на Дальний Восток на заработки и вернулся в столицу через девять месяцев. Мужчина пристрастился к пробежкам, тренажерному залу и литературе на украинском языке про вооружение.

Кроме того, молодой человек изучает Коран. Обеспокоенная москвичка обратилась в полицию с просьбой вернуть сына к прежней жизни.

Ранее в ГУ МВД РФ по столице сообщили, что полиция Москвы провела в городе рейды, в результате которых выявили 6000 нарушений миграционного законодательства. Суды приняли решение о выдворении из России 836 иностранных граждан. Кроме того, правоохранителям удалось установить 22 человека, находящихся в розыске.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что власти региона прорабатывают вопрос ограничения работы мигрантов в некоторых сферах. Нововведения могут коснуться общественного транспорта, такси и общепита. Он назвал эту тему деликатной, поскольку в области живут представители разных конфессий и национальностей.