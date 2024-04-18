Москвичка съела масляную рыбу и чуть не рассталась с жизнью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москвичка едва не умерла, поев масляной рыбы, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина стала задыхаться, покрылась пятнами. Как выяснилось, у любительницы морепродуктов началась сильная аллергическая реакция на деликатес.

Во многих странах масляная рыба запрещена. Под этим названием объединено несколько видов рыб (эсколар, сериолелла, рувета, строматей), которые случайно попадаются в сети при ловле тунца. Как говорят врачи, этот деликатес нельзя есть много, хоть он и богат Омегой-3, фосфором и хромом.

Отмечается, что масляная рыба жирнее свинины и в три раза лосося, и состав ее жира опасен для здоровья, потому что содержит моноглицериды и воск.

Ранее наблюдающаяся у психиатра женщина в Тирасполе угостила девочку булочкой с крысиным ядом. Ребенок был доставлен в Республиканский центр матери и ребенка с подозрением на отравление. Инцидент произошел утром 9 апреля в Екатерининском парке, когда родители ненадолго упустили дочь из вида. По данным полиции, задержанная 34-летняя подозреваемая угощала отравленными булочками и других детей.

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