Москвичка рассказала, как ее молодой человек спасся из «ада» в «Крокусе» Москвичка: люди в «Крокусе» быстро поняли, что перед ними террористы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люди в концертном зале «Крокус Сити Холл» быстро поняли, что произошел теракт, рассказала NEWS.ru москвичка, чей молодой человек отправился на концерт группы «Пикник» вместе со своим отцом. Ее близкие успели выбраться из здания, поскольку были на самом верхнем ряду, ближе к выходу.

Сначала были одиночные хлопки, никто ничего не понял. Был звук как будто проверяют звук, бьют микрофоном по полу, что-то такое. Когда уже серия выстрелов была, [имя молодого человека] всё понял. Люди делились ровно 50 на 50 первые секунды: кто-то резко впал в панику, кто-то соблюдал спокойствие как можно дольше. Бежали по рядам, перепрыгивая прям ряды, к выходам, — рассказала девушка.

В момент атаки террористов люди спрашивали друг друга, что происходит. На полу, по ее словам, была кровь. Когда близкие девушки вышли из здания из выходов уже валил дым — террористы подожгли концертную площадку.

Когда [имя молодого человека] с папой выходили уже был огонь, он валил из выходов, куда подвозят музыкальное оборудование, они дошли до парковки и уже верх горел. [Имя молодого человека] не видел убитых, видел только стреляющих. Вышли они не из главного выхода, толкучка была, — рассказала девушка.

Также девушка рассказывала, что сама должна была пойти на этот концерт, но не смогла туда попасть из-за работы. Когда молодой человек сообщил ей о взрывах в зале, она подумала, что возлюбленный так шутит.