Москвичка познакомилась с «k-pop-айдолом» и лишилась 50 тысяч рублей SHOT: мошенник от имени певца Ким Хен-джуна обманул москвичку на 50 тысяч рублей

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В Москве 63-летняя женщина потеряла 50 тысяч рублей из-за мошенников, которые действовали от имени певца Ким Хен-джуна из Южной Кореи, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, москвичка общалась с псевдоартистом с 2022 года.

Как сообщает Telegram-канал, пенсионерка познакомилась с «певцом» в одном из чатов, который нашла во время лечения в больнице. Они долго общались и даже разговаривали в онлайн-формате, поэтому никаких подозрений в его адрес не было. При этом, как уточняет канал, собеседник перевел ей 40 тысяч рублей: 25 тысяч на ремонт автомобиля и еще 15 тысяч на подарок дочери.

По данным SHOT, ситуация изменилась в феврале 2024 года: артист заявил, что его аккаунты взломали, и одновременно с этим стал признаваться в любви, хотя до этого общение проходило только в дружеском русле. Певец добавил, что отправил ей посылку с подарками, а пенсионерке пришлось заплатить 50 тысяч рублей за доставку. После собеседник потребовал еще дать ему денег.

Ранее IT-эксперт Алексей Лукацкий заявил, что первым признаком, указывающим на то, что человек общается с мошенником, является требование сообщить конфиденциальную или личную информацию. По его словам, речь идет о паролях, одноразовых кодах, номерах из документов.