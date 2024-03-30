Москвичка пожаловалась на соседку, одобряющую теракт в «Крокусе» Baza: в Москве полиция обыскала квартиру женщины, одобрившей теракт в «Крокусе»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Москвы вызвала полицию из-за соседки, которая, по ее словам, одобрила трагичный теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, правоохранители провели обыски в квартире москвички. Однако сама она утверждает, что ее оговорили из-за ссоры, кто должен убираться на кухне.

Канал отметил, что женщины проживают в одной коммунальной квартире на Щелковском шоссе, при этом они нередко выясняют отношения. Так, 27 марта они в очередной раз повздорили. Как рассказала полиции одна из москвичек, ее соседка якобы заявила, что «всем так и надо», говоря о теракте в «Крокусе». Кроме того, она пообещала, что ее братья взорвут дом.

После обысков полицейские доставили женщину в отделение, где она рассказала другую версию. Она отрицала все обвинения. По словам москвички, соседка решила отомстить ей за ссоры из-за уборки на кухне. Она намеренно оклеветала ее, чтобы выжить из квартиры. Женщина намерена подать встречное заявление на сожительницу.

Ранее СМИ сообщали, что житель Ленинградской области оставил неуместный комментарий со смайликами под одним из постов о теракте в «Крокус Сити Холле». После этого к нему пришли сотрудники уголовного розыска, мужчину доставили в отделение полиции.