Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что жительница столицы Анастасия прошлом летом несколько раз пыталась попасть на вечеринки в клуб Looking Rooms на Пушкинской площади, но ее отказывались пускать в заведение «из-за лишнего веса». По данным канала, когда девушку не пустили с пригласительными билетами, она попросила разъяснений, написав в официальный аккаунт клуба, где ей ответили, что у них «свои правила».