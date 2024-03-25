Москвичка поссорилась с мамой и зарезала ее Жительница Москвы убила мать после конфликта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Москвы провела задержание 34-летней жительницы дома на улице Новгородской по подозрению в убийстве 62-летней матери, сообщает столичный ГСУ СК России в своем Telegram-канале. Отмечается, что девушка на допросе признала свою вину.

По данным следствия, 20 марта 2024 года в квартире жилого дома на улице Новгородской в городе Москве 34-летняя девушка нанесла своей 62-летней матери резаное ранение в область шеи. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, — сообщается в заявлении.

По данным РЕН ТВ, девушка после убийства испугалась и не стала сразу сообщать в полицию о случившемся, а тело оставила в коридоре. Только спустя четыре дня она решилась позвонить в экстренные службы, после чего была задержана. Также уточняется, что оружием убийства стали ножницы, причины конфликта пока неизвестны.

Ранее в Москве в изолятор отправили 64-летнего мужчину, который кувалдой до смерти избил жену, она скончалась на месте происшествия. При этом, как уточнил СК, он сам позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Мотивы преступления не уточняются.

До этого СМИ сообщали, что награжденный медалью «За отвагу» ветеран ЧВК «Вагнер» с особой жестокостью убил свою 42-летнюю сожительницу. Мужчина, который был ранее дважды судим, нанес ей 15 ударов ножом, после чего отрезал ухо.