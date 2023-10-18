Москвичка попыталась отучить курить дочь с помощью полиции Baza: Москвичка вызвала полицейских, чтобы они отучили ее дочь курить вейпы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Москвы вызвала полицию к своей дочери, чтобы отучить ее курить вейпы, сообщает Telegram-канал Baza. В заявлении она указала, будто девушки кто-то домогался.

Как утверждает Baza, к правоохранителям обратилась 45-летняя женщина по имени Светлана. Она позвонила по номеру 02 и заявила дежурному, что ее дочь подверглась домогательствам в подъезде со стороны неизвестного. Когда полицейские прибыли по вызову, выяснилось, что историю с домогательствами Светлана придумала. Женщина решила вызвать полицию, чтобы припугнуть 15-летнюю дочь и та бросила курить электронные сигареты. Теперь женщине грозит проверка за ложный вызов.

Ранее сообщалось, что Следственное управление в Воронежской области начало процессуальную проверку после публикации ролика с курящей электронную сигарету девочкой. На кадрах видно, что молодая девушка дала малолетнему ребенку попробовать сигарету, после чего девочка стала задыхаться и кашлять.

До этого нарколог Василий Шуров заявил: чтобы отучить ребенка от курения вейпов и электронных сигарет, родители должны бросить курить сами. По его словам, родители подают пример своим детям, а потому они должны также рассказать о вреде курения и возможных болезнях.