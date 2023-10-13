Москвичка помогла полиции найти разорившее одиноких мужчин кафе

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Жительница Москвы помогла сотрудникам полиции обнаружить кафе, в котором одиноких мужчин обманывали с помощью «первого свидания», сообщает Telegram-канал Baza. Клиентов в заведение приводили «консуматорши» — девушки, которые получают проценты с заказов. По данным канала, они помогали обманывать доверчивых мужчин на несколько десятков тысяч рублей.

Москвичка рассказала, что устроилась работать в кафе в качестве хостес и спустя некоторое время обратила внимание на то, что в заведение приходят исключительно пары, причем девушки в них почти не менялись. Сотрудница заподозрила, что кафе может обманывать клиентов по популярной схеме, когда подставные девушки заказывают кальян и вино, общая стоимость которых превышает 10 тысяч рублей, и заставляют своих ухажеров оплачивать их. О своих подозрениях москвичка сообщила начальству, и ей посоветовали «не лезть не в свое дело». После этого она обратилась в полицию.

В итоге оперативники задержали всех сотрудников заведения, в том числе и «консуматорш». Одна из них рассказала, что получала не менее 25% от каждой суммы счета. При этом отмечается, что вино, которое они заказывали, на самом деле представляет собой подкрашенную воду. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщалось ранее, жителя Москвы ограбили и избили на Нахимовском проспекте после неудавшегося свидания. Источники отмечают, что молодой человек выпил «для храбрости», а затем устроил дебош, когда его девушка не пришла на встречу. Один из прохожих попросил у москвича телефон, чтобы позвонить друзьям, после чего скрылся.