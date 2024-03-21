Москвичка пойдет под суд за денежные переводы террористам СК РФ: жительница Москвы перевела террористам больше 400 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Москвы, финансировавшей террористическую организацию, передает пресс-служба ведомства. Отмечается, что злоумышленница перевела на ее счета более 400 тысяч рублей.

По данным следствия, фигурантка, являясь сторонницей международной террористической организации, деятельность которой запрещена в Российской Федерации, решила профинансировать ее. С указанной целью обвиняемая, находясь на территории столичного региона, осуществила перевод денежных средств на сумму более 400 тысяч рублей участникам террористической организации, — говорится в сообщении.

В феврале Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка из-за высокорисковых операций и расчетов пользователей с теневым сектором. В частности, финансовую организацию уличили в систематических нарушениях федеральных законов и в области противодействия легализации нелегальных доходов и финансированию терроризма.

Вскоре стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности организовали проверку в отношении КИВИ Банка на предмет незаконного вывода денег за границу. Заявление на проверку кредитной организации составил Банк России, ее проведут сотрудники управления «К» ФСБ РФ.