Москвичка подожгла мужа из-за ссоры

Фото: t.me/moscowproc

Жительница Москвы поругалась с супругом, облила его горючей жидкостью и подожгла под ним пол, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Пострадавшего 35-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами тела различной степени тяжести.

По предварительной информации, ночью в квартире жилого дома на Каширском ш. между супругами произошел конфликт, в ходе которого 37-летняя женщина облила горючей жидкостью своего мужа и подожгла пол под ним, — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего. Ее ход поставлен на контроль Нагатинской межрайонной прокуратуры. О задержании подозреваемой не сообщается.

Ранее в Нижегородской области женщина пыталась поджечь отделение Сбербанка. Местная жительница получила указание от мошенников и бросила бутылку с зажигательной смесью в здание. Незначительное возгорание ликвидировали сотрудники Сбербанка, никто не пострадал. Поджигательницу оперативно задержали.

До этого в Чебоксарах учительница начальных классов подожгла два кабинета в школе. Перед этим женщина записала видеообращение в поддержку Вооруженных сил Украины и отправила его в родительский чат. Преподавателя задержали.