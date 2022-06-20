Москвичка перепутала свою квартиру с чужой и пожаловалась на воров

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Жительница Москвы Анастасия рассказала «360», что случайно перепутала свою квартиру с чужой и вызвала туда полицию, решив, что ее ограбили. По словам женщины, инцидент произошел потому, что она вышла не на том этаже.

В итоге разобрались, что квартира не моя оказалась. У меня разрядился телефон еще. Мой этаж последний, лифт открылся ниже, я попала в эту квартиру не глядя, — вспомнила Анастасия.

Она пришла в квартиру на улице Фонвизина и обнаружила, что в помещении нет абсолютно ничего, даже мебели. Анастасия предположила, что в жилье забрались воры. Однако выяснилось, что это чужая квартира, в которой еще не сделали ремонт. Обнаружить свою ошибку москвичке удалось благодаря отсутствию освещения.

Там не было света, хотела включить и не понимала, почему свет не работает. Увидела, что нет кроватей, я просто в шоке была, — рассказала девушка.

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