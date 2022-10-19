Москвичка отбилась от грабителя, пытавшегося силой завладеть ее сумкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница столицы отбилась от грабителя, который пытался вырвать у нее сумку с деньгами, передает «Москва 24». Инцидент произошел в районе Хамовники, полиция задержала подозреваемого.

Сообщается, что москвичка стала громко кричать и мертвой хваткой вцепилась в свою сумочку, в которой лежали 25 тысяч рублей. Ее крики привлекли внимание окружающих. Злоумышленник не ожидал такого отпора и в результате скрылся с места преступления без добычи. Налетчика позже задержала полиция.

Ранее в Ижевске сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося ограбить ломбард с помощью игрушечного пистолета. По информации следователей, это 45-летний местный житель, ранее судимый за разбойное нападение. Момент неудавшегося ограбления попал на видео.

28 августа нападающего «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга ограбили у него дома. Как минимум четыре человека проникли в сад у дома футболиста, после чего избили спортсмена. Грабители открыли сейф и забрали из него драгоценности, после чего скрылись на автомобиле.