SHOT: москвичка осталась бесплодной из-за ошибки хирурга SHOT: москвичке удалили здоровую маточную трубу и оставили бесплодной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что москвичке по ошибке отрезали здоровую маточную трубу вместо воспаленной, в итоге женщина осталась бесплодной. По его данным, пострадавшая подала заявление в полицию на хирурга, однако ей отказали в возбуждении уголовного дела.

Канал выяснил, что летом прошлого года 41-летней Любови диагностировали воспаление левой маточной трубы и на сентябрь назначили удаление, операцию проводил Вячеслава Чурсин в Центре гинекологии им. В.И. Кулакова. Однако, отмечает SHOT, что-то пошло не так и хирург вырезал пациентке здоровую правую маточную трубу. Как пишет канал, спустя неделю воспаленный орган загноился, и начался перитонит, в итоге москвичке вырезали и вторую маточную трубу.

Согласно информации канала, сам Чурсин объяснил удаление здорового органа осложнением во время операции, а на вопрос, почему оставил в теле воспаленный орган, ответил, что «так бывает». Пострадавшая пожаловалась, что после операций восстанавливалась полгода, а потом обратилась к правоохранителям.

Ранее в чешской больнице врачи перепутали беременную пациентку, которая пришла на плановый осмотр, с больной женщиной и сделали ей аборт по ошибке. Так, одной из женщин требовалось хирургическое вмешательство из-за заболевания матки, такая же операция проводится с целью прерывания беременности. Известно, что обе женщины не знали чешского языка, что осложнило врачам работу. В итоге медики провели операцию не той пациентке, и женщина потеряла здорового ребенка. Минздрав страны призвал привлечь к ответственности виновных специалистов.