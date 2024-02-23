Москвичка обвинила блогера в «бомбежке» ПВЗ кошачьими наполнителями Baza: москвичка обвинила блогера Баталова, что он забил ее ПВЗ крупными товарами

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Telegram-канал Baza сообщил, что жительница Москвы Анастасия обвинила блогера Петра Баталова в том, что он забил ее пункт выдачи заказов (ПВЗ) крупногабаритными товарами. По данным канала, предпринимательница открыла свой пункт рядом с ПВЗ, который записан на жену блогера Екатерину Иванушко. Опубликовано видео, на котором видно, что на складе женщины практически не осталось места.

Baza пишет, что Анастасия открыла ПВЗ на бульваре Веласкеса 17 февраля и в первый же день получила около 100 заказов, хотя обычно на старте бывает не более 10. По информации канала, когда все посылки пришли, оказалось, что это кошачий наполнитель.

По данным Baza, после этого в пункт начали приходить гантели, столы, упаковки цемента и другие крупногабаритные товары. Как пишет канал, Анастасия узнала, что кто-то дозаказывает посылки на ее ПВЗ через специальный бот, например, при заказе двух толстовок добавляет еще 13 столов, чтобы в итоге всегда было 15 позиций.

Канал пишет, что в службе поддержки Анастасии сообщили о дозаказе с аккаунта, связанного с соседним ПВЗ. По информации Baza, девушка утверждает, что этот пункт принадлежит жене блогера Баталова.

По сообщению Baza, мужчина поначалу пугал Анастасию конкуренцией в районе, а когда она открыла ПВЗ, на нее свалились десятки подставных заказов. Канал пишет, что ретейлер уже предупредил конкурентов, в ситуации разбирается служба безопасности. По данным Baza, Анастасии известно, что в прошлом году таким же образом блогер и его жена закрыли два ПВЗ в их районе, куда регулярно привозили бутыли с водой. По сообщению канала, женщина планирует написать заявление в полицию по факту мошенничества.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина с баклажкой пива заявился в пункт выдачи заказов и обматерил сотрудников. Буйный посетитель также пригрозил работникам ПВЗ и попал на видео. Перед уходом он сломал косяки двери. Как рассказали сотрудники, ранее мать дебошира устроила скандал с их коллегой и теперь ее сын постоянно заходит в ПВЗ в поисках обидчика.