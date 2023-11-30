Из квартиры советского следователя вынесли $150 тысяч и портрет Брежнева Baza: в Москве из квартиры следователя украли $150 тысяч и портрет Брежнева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве ограбили квартиру советского следователя и вынесли из нее $150 тысяч, тысячу книг, 10 икон и портрет Леонида Брежнева, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, дочь следователя подозревает в краже его бывшую супругу.

Как передает канал, следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко был почетным адвокатом и имел много наград. В 2006 году он женился и прожил с супругой в квартире на улице Маршала Катукова до самой смерти. В прошлом году следователь скончался, а все нажитое имущество завещал дочери.

После трагедии вдова Калиниченко некоторое время жила в их квартире, пока ждала завершения строительства загородного дома. Когда женщина съехала, то дочь обнаружила пропажу вещей. Как заявила вдова, она исполнила волю покойного мужа: книги передала в Донецк и Луганск, награды отнесла в прокуратуру, а картины, по ее словам, принадлежат ей. Дочь следователя написала заявление в полицию, ведется расследование.

Ранее в Иркутской области задержали сотрудницу полиции по подозрению в ограблении бывшего сожителя, из дома которого похитили вещи на сумму 200 тысяч рублей. Подозреваемая действовала в сговоре с тремя подельниками. Возбуждено уголовное дело.