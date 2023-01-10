Москвичка начала рожать, когда попала в аварию

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На Волгоградском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля, в одном из которых находилась роженица с супругом. По сообщению Telegram-канала SHOT, мужчина отвлекся, когда у жены отошли воды, из-за чего и потерял управление автомобилем. Беременную супругу помогли довезти до роддома сотрудники СК, включившие проблесковый маячок на служебном автомобиле.

В машине могла родить. Настолько стремительные роды. А еще едешь, вот это вот, да... Мандраж. Попросил ребят из Следственного комитета. Они остановились. Братцы, говорю, довезите, умоляю. Они включили мигалку и за полчаса домчались, — пересказывает историю отец новорожденного.

На свет появился мальчик. Медики пояснили, что из-за пробок женщина могла родить в машине, если бы не сотрудники СКР, которые решили довезти ее до роддома.

С 1 января 2023 года стартовала расширенная программа массового обследования новорожденных для выявления наследственных заболеваний. Скрининг будет проводится по 40 заболеваниям.

Ранее сообщалось, что жители Брянска обнаружили в одном из мусорных контейнеров тело младенца. Ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет и мог погибнуть от холода.