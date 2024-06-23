Москвичка купила детскую игрушку и нашла в ней странный пакетик Жительница Москвы обнаружила в детской игрушке пакетик с неизвестным веществом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В полицию Москвы обратилась 42-летняя женщина, рассказавшая, что нашла пакетик с неизвестным содержимым в новой детской игрушке, пишет Telegram-канал Baza. По словам москвички, на наличие постороннего предмета в мягкой игрушке указал ее ребенок.

Как рассказала женщина, неделю назад, 17 июня, она приобрела игрушку в виде черного кота в одном из детских магазинов в ТЦ «Вегас Кунцево». После она постирала ее и отдала ребенку, однако через некоторое время он заявил, что ему что-то мешает играть с ней. Мать ребенка нащупала неизвестный предмет внутри и решила вскрыть игрушку — внутри находился небольшой пакетик с веществом темно-зеленого света.

Женщина обо всем рассказала мужу, после чего они обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов изъяли находку и приступили к проверке. Что находилось внутри пакетика, пока неизвестно.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о задержании московскими полицейскими актера Георгия Сагиашвили, известного по сериалам «Склифосовский» и «Прометей». По его информации, артист передвигался на каршеринге и при проверке документов заметно нервничал. У него нашли пакетик с веществом, похожим на наркотики. Его содержимое направили на экспертизу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.