Москвичка избила врача поликлиники, обвинив ее в заражении COVID-19

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Москвы набросилась на медработников поликлиники, обвинив их в заражении ее коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Telegram-канал Baza. В медучреждение женщина отправилась сразу после того, как отсидела с больной матерью карантин, уточняет издание.

40-летняя жительница Москвы утверждает, что подхватила инфекцию в поликлинике, из-за чего поставила под угрозу жизнь своей матери, которая тяжело перенесла прошлое заболевание COVID-19. Как пишет канал, распространителем инфекции женщина считает участкового терапевта, которая, по словам москвички, принимала пациентов с насморком и потным лбом.

Во время дебоша в кабинет на помощь терапевту забежали другие медики, которые пытались унять пациентку. Сотрудники поликлиники вызвали наряд полиции, который по приезде задержал женщину и отвез в участок на шесть часов. У терапевта после посещения пациентки диагностировали черепно-мозговую травму и множественные царапины.

Ранее главный врач больницы в Заводоуковске Тюменской области сломал челюсть мужчине, друг которого потерял ребенка. Товарищи пришли к медику, чтобы разобраться в ситуации. Потерпевшему в возбуждении уголовного дела отказали.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что москвичка жестоко избила троих детей на приеме у педиатра. По информации канала, во время осмотра врачи обнаружили у несовершеннолетних множество ссадин и ушибов. После этого они вызвали полицию и работников службы опеки.