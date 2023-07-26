Москвичка чуть не наступила на гранату в Лефортово

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что москвичка чуть не наступила на гранату в пешеходной зоне в районе Лефортово. По информации канала, территоию обнаружения предмета, похожего на боеприпас, возле шоссе Энтузиастов оцепили.

На место происшествия направлены экстренные службы и полиция.

Ранее стало известно, что возле центрального входа в элитный отель St. Regis Moscow Nikolskaya на Лубянке был найден предмет, похожий на гранату. При этом гостей отеля не эвакуировали, так как это могла быть игрушка.

Ранее в деревне Бортниково Московской области мужчина взорвал гранату во время застолья в одном из заведений общепита. Между ним и другим гостем заведения произошла ссора, в результате которой мужчина и воспользовался гранатой. Один человек погиб. Четверо человек получили ранения. Среди пострадавших есть два ребенка.

22 июля ящик с надписью «Радий» был обнаружен у штаба Организации Договора о коллективной безопасности в Москве. Находку, обернутую в пенопласт, обнаружил патруль. Отмечается, что надпись «Радий» на ней — заводская. Предположительно, ящик был сброшен на территорию штаба ОДКБ с применением парашюта.