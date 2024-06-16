Москвичи засняли стадо баранов на Боровском шоссе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Боровском шоссе в Москве днем 16 июня заметили стадо баранов, передает Telegram-канал «Москва Live». На опубликованных кадрах можно заметить около 12 животных, сбившихся в кучу, чтобы перейти дорогу. Они пересекают проезжую часть довольно спокойно и не показывают страха.

Автомобилисты останавливаются, чтобы пропустить баранов. О судьбе животных и о том, каким образом они оказались на шоссе, не сообщается.

Ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что около села Териберка в Кольском районе Мурманской области удалось спасти краснокнижного кита по имени Станислав, который запутался в сетях. По словам главы ведомства, операция по спасению длилась два часа. Она также поблагодарила спасателей, общественников, ученых и компанию «Норникель».

До этого сотрудники МЧС России спасли лошадь по кличке Багира, провалившуюся в заброшенный погреб в городе Дальнегорске в Приморском крае. Она пробыла там два дня. Всего операция по вызволению животного продлилась четыре часа. Кобылу подняли из ямы при помощи гидравлического инструмента и бензореза, которым увеличили проем.