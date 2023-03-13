Москвичи выбрали имя мандрилу из столичного зоопарка Москвичи выбрали имя мандрилу Конго в ходе голосования в рамках проекта «Активный гражданин»

Фото: mos.ru

Жители столицы выбрали имя детенышу мандрила, рожденному в Московском зоопарке, путем голосования в рамках проекта «Активный гражданин», сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города. Москвичи решили назвать его Конго — этот вариант выбрали 26,7% голосовавших.

Участники проекта выбирали из четырех предложенных вариантов имени для детеныша мандрила. Меньше всего голосов получило имя Логон — за него проголосовали 11% москвичей. Еще 20% выбрали имя Кинг. Имена Акида и Конго получили почти одинаковое число голосов — 26,5% и 26,7% соответственно, но победил именно последний вариант. Всего в опросе поучаствовали более 160 тысяч человек.

Конго родился у приматов Юмбы и Колумба в августе 2022 года. Он стал восьмым подопечным Московского зоопарка, чье имя выбрали через с помощью проекта «Активный гражданин».

Заведующий сектором дежурных зоологов Московского зоопарка Иван Пажетнов ранее рассказал о расписании белого медведя Диксона после тяжелого ранения. По его словам, после сна происходит утреннее кормление, а в 12:00 начинается ежедневный курс реабилитации. Всего животное тренируется три раза в день. Эксперт подчеркнул, что ветеринарные тренинги направлены на стимулирование восстановления задних конечностей и движений медведя.