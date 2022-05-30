Героя Жогу, защитников Донбасса и ДНР могут увековечить на площади в Москве Москвичи назовут в честь ДНР площадь у посольства США

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект «Активный гражданин» начал онлайн-голосование, по результатам которого будет выбрано название безымянной площади у посольства США в Москве, говорится на сайте мэра столицы. Москвичам предложили следующие варианты при голосовании: площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой Народной Республики или площадь Героя России Владимира Жоги.

В проекте «Активный гражданин» началось голосование по выбору названия для безымянной территории в Пресненском районе, которая находится на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы. Принять участие могут пользователи с полной учетной записью на портале mos.ru, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что одна из улиц в Ростове-на-Дону будет названа в честь погибшего в Волновахе командира батальона ДНР «Спарта» Владимира Жоги.

Владимир Жога родился в Донецке в 1993 году. С 2014 года он встал на защиту Донбасса, принимая участие в конфликте на востоке Украины, а в 2016 году взял на себя командование батальоном «Спарта». Он погиб 5 марта 2022 года, обеспечивая выход мирных жителей из Волновахи. Посмертно ему присвоены звания Героя ДНР и Героя России.