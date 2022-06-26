Москвичи временно останутся без водительских прав и без машин Московская ГИБДД приостановила выдачу прав и регистрацию машин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В воскресенье, 26 июня, подразделения ГИБДД Москвы не будут выдавать водительские удостоверения и регистрировать автомобили. Причиной являются технические работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства.

На текущей неделе Госавтоинспекция сообщила в своём Telegram-канале о том, что 26 июня подразделения ГИБДД Москвы не будут оказывать госуслуги по регистрации средств автотранспорта и выдаче водительских удостоверений по причине проведения технических работ по обслуживанию информационных систем МВД страны.

В ведомстве отметили, что для записавшихся на этот день на приём граждан будет предоставлена возможность госуслуги в следующие рабочие дни — как в электронном виде, так и в порядке живой очереди. При этом процедуры, не связанные с работой инфосети, станут проводить в стандартном режиме.