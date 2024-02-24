Москвичи участвуют в Дне китайских фонарей на ВДНХ: фото с праздника

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

День китайских фонарей на выставке-реконструкции «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» на ВДНХ

В павильоне № 22 на ВДНХ в рамках выставки-реконструкции «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» проходит День китайских фонарей — праздник, знаменующий окончание празднования китайского Нового года и приближение весны. Частью праздника стали китайское барабанное шоу, традиционные танцы с фонариками в ярких национальных костюмах и розыгрыши призов.

Для участия в мастер-классах требуется входной билет на выставку, при этом в честь праздника действует акция «День китайских фонарей» — входной билет плюс экскурсия по специальной цене. Участие в уличных представлениях можно принять бесплатно.

В самом павильоне № 22 посетители могли принять участие в мастер-классах по искусству оригами и сделать свой китайский фонарик — символ богатства и долголетия. Также посетители выставки смогли увидеть национальные танцы с зонтиками, принять участие в фотосессии в национальных костюмах и в экскурсии по выставке-реконструкции «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая». Завершится праздник вечерним световым шоу с участием жонглеров поями, танцоров с зонтиками и сверкающего дракона.

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