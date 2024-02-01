Москвичи стоят в очередях на станциях метро из-за сбоя на фиолетовой ветке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбой в работе фиолетовой ветки Московского метрополитена привел к образованию больших очередей на станциях, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, очереди формируются на станциях «Выхино» и «Текстильщики», а также на «Пролетарской». Пассажиры отмечают, что поезда следуют с увеличенным интервалом, однако в пресс-службе метро или в дептрансе Москвы пока не подтвердили данную информацию.

В районе Выхино поезда идут с увеличенными интервалами в обе стороны. На платформе дежурные ничего не объявляют, — утверждают пассажиры.

Позднее в Сети были опубликованы кадры со станций московского метро. На них видно, как вагоны поездов практически полностью заполняются пассажирами, которые торопятся по делам. Причины высокой загруженности фиолетовой ветки метро остаются неизвестными.

Представители департамента транспорта Москвы ранее заявили, что в российской столице увеличат зону действия парковочных разрешений. В нее войдет еще 31 участок. Отмечается, что изменения вступят в силу с 22 февраля. Жителям близлежащих к участкам домов разрешат парковаться бесплатно.