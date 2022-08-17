Москвичи пожаловались на запах гари в некоторых районах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сильный запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе столицы, передают корреспонденты РИА Новости. Местами виден легкий смог.

Запах гари можно почувствовать в районе Боровского шоссе в Солнцево, на Мичуринском проспекте в Раменках, а также в районе Профсоюзной улицы в Коньково, — сказано в сообщении.

Как уточнили NEWS.ru в главном управление МЧС России по Москве, причиной неприятного запаха могут являться три действующих очага лесных пожаров на территории Рязанской области. Возгораний на территории Москвы не обнаружено. Ситуация находится на особом контроле главного управления МЧС России по Москве.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов рассказал о связи между экстремально жаркими температурами в Европе и сильнейшими ливнями, которые привели к наводнениям в Москве, Сочи и других городах. По его словам, это говорит о масштабных климатических изменениях, следствием которых является в том числе превышение средней нормы температур летом и торфяные пожары с непредсказуемыми последствиями. Чтобы избежать их, климатолог рекомендует проверить состояние торфяных выработок и возможность их обводнения.