Москвичи смогут вернуть деньги за салат «Лобио с фасолью» «Самокат» вернет деньги купившим салат «Лобио с фасолью» москвичам

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Сервис доставки «Самокат» приступил к возврату денег москвичам, которые купили вызвавший симптомы ботулизма салат «Лобио с фасолью», сообщил ТАСС. По данным издания, жителей Москвы начали обзванивать представители сервиса.

После 10 июня вами был заказан салат «Лобио с фасолью», поэтому вы можете оформить у нас возврат денежных средств, — завил представитель сервиса.

По его словам, деньги вернут всем жителям столицы, которые заказали салат. Средства в течение 10 банковских дней поступят на карту. Обзвоном купивших опасное блюдо москвичей также занимаются представители московского Роспотребнадзора. Они интересуются самочувствием и состоянием здоровья жителей Москвы.

Ранее сообщалось, что более 150 жителей России отравились красной консервированной фасолью. Именно в этом продукте образовался ботулотоксин, который вызвал у пострадавших ботулизм. Салат «Лобио с фасолью» продавала «Кухня на районе» в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани.

Адвокат Вадим Багатурия заявил, что генеральному директору «Кухни на районе», коммерческому директору и руководителю отдела качества может грозить до шести лет лишения свободы, если они будут признаны виновными по делу о массовом отравлении россиян. Эксперт подчеркнул, что их также могут обязать компенсировать пострадавшим моральный вред и издержки на лечение.