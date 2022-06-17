Москвичи смогут познакомиться с технологиями в сфере моды на ВДНХ

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Москвичи и гости города смогут познакомиться с современными технологиями в сфере моды на мероприятии TECH IN FASHION на ВДНХ. Открытые лекции проведут такие ведущие эксперты моды и представители бизнеса, как Карина Нигай, Тимур Ильясов, Алиса Ушакова, Сергей Наумов, Чума Вечеринка и Катя Клэп.

TECH IN FASHION пройдёт в рамках Московской недели моды с 21 по 26 июня. Подбирать технологические решений для участия в выставке помогают специалисты Агентства инноваций Москвы и Московского инновационного кластера, сообщил руководитель Московского инновационного кластера Алексей Парабучев.

Столичный FashionTech-рынок представлен решениями в различных сегментах. Больше половины компаний в Москве разрабатывает технологические продукты для дистрибуции и продаж, при этом непосредственно производством занимается 21% компаний, а на разработку инновационных тканей и материалов приходится 9% компаний. Поэтому одна из задач — это показать потенциал индустрии, что Москва сегодня — это не только офлайн- и онлайн-магазины, но и множество интересных технологических решений, — сказал он.

Также 25 июня состоится модный забег Fashion Tech Run, на котором участники смогут протестировать разработки отечественных брендов и весело провести время.

До этого Московская неделя моды анонсировала расписание показов с 20 по 26 июня. Специальными проектами станут показы Славы Зайцева в первый день Недели моды и Валентина Юдашкина — в последний. Также на главной площадке в парке «Зарядье» зрители увидят коллекции более 120 российских дизайнеров, сообщает пресс-служба Московской недели моды.