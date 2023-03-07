Москвичи пожаловались полиции на охотника за уклонистами

Фото: МВД РФ

Жители московского района Щукино обратились в полицию после того, как заметили в подъезде объявление о вознаграждении за сведения о мужчинах, уклоняющихся от службы в армии, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Листовку заметили в доме на улице Маршала Малиновского. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, чтобы выяснить, кто оставил такое объявление.

В объявлении жителям обещали денежное вознаграждение, если они сообщат информацию о мужчинах, избегающих службы в армии. В тексте было указано, что рейды по розыску уклонистов начнутся перед весенним призывом, и жильцам предлагалось посодействовать, передав информацию о личности и местонахождении таких лиц в полицию или военкоматы.

Ранее в Госдуме обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить компании, рекламирующие услуги по предоставлению отсрочки от воинской службы. Депутат Яна Лантратова заявила, что получает обращения от россиян в связи с активизацией деятельности таких организаций. Парламентарий указала, что если данная информация подтвердится, то подобные фирмы представляются «крайне нежелательными и деструктивными», а их деятельность «может ослабить обороноспособность».