Москвичи пожаловались на УК с мигрантами-качками и силовой захват паркинга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Савеловского района на севере Москвы записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на управляющую компанию, которая, по их словам, осуществила «силовой захват» паркинга при помощи «мигрантов-качков», передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам граждан, им силой навязали новую УК, которая стала наводить свои порядки, в том числе угрожать собственникам, вымогать деньги и подделывать документы.

Собственники жалуются, что УК не проводит ремонт, из-за чего гаражи нередко затапливает. Жильцы уже писали в прокуратуру и МВД, однако реакции долгое время не было. Позднее на жалобы отреагировала полиция, которая провела проверку и установила, что «ряд лиц» действительно был нелегально привлечен к «общению» с москвичами. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге силовики пришли с рейдом в торговый центр «Гринвич». Они проверили трудовых мигрантов и вручили им повестки в военкомат. Количество задержанных не уточняется.