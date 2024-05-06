Москвичи пожаловались на соседа, который запер в квартире десятки кошек SHOT: москвич запер в квартире около 20 породистых кошек и возмутил соседей

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В Москве жители многоэтажного дома на Алтуфьевском шоссе пожаловались на соседа, который запер в своей квартире порядка 20 кошек, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина появляется дома только один раз в несколько дней, а также утверждает, что может общаться с «кошачьим богом».

Как уточняет канал, у владельца квартиры скончалась мама, от нее в наследство он получил 30 бобтейлов. Породистых животных он запер в коридоре между комнатами и пытался их продать, но большая часть породистых животных так и осталась невостребованной среди покупателей.

По информации Telegram-канала, через некоторое время соседи стали слышать громкое мяуканье, к этому добавился неприятный и сильный запах. Уточняется, что девушка владельца квартиры уговорила его отдать часть кошек, но после их расставания животными вновь никто не занимается. Канал со ссылкой на очевидцев добавил, что хозяин ведет себя странно, заявляет, что общается с «кошачьим богом» и не собирается отдавать породистых кошек.

Ранее стало известно, что во Владивостоке коммунальщики замуровали кошек в подвале жилого дома. По словам местных жителей, животные находятся под замком без воды и еды на протяжении четырех суток.