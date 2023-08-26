Граната рядом с детской площадкой испугала жителей Москвы Жители Москвы вызвали полицию из-за игрушки в виде гранаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Москвы обнаружили недалеко от детской площадки предмет зеленого цвета, напоминающий боевой снаряд, сообщает «360» со ссылкой на источник. На место были вызваны сотрудники полиции. Позднее выяснилось, что подозрительный предмет является игрушечной гранатой.

Игрушку нашли во дворе жилого дома в Можайском районе столицы. Полицейские выяснили, что предмет не представлял никакой опасности для жителей.

Накануне в Москве две девушки вызвали полицию после обнаружения подозрительного предмета на улице. По информации канала, девушки приняли незнакомую вещь за боеприпас. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов констатировали, что найденный предмет является резиновой вагиной.

До этого отдыхавшую в Севастополе россиянку напугал найденный на пляже подозрительный предмет. Решив, что перед ней деталь беспилотника, женщина вызвала полицию. Сотрудники МВД прибыли на место не сразу. Не дождавшись их, россиянка ушла с пляжа, но перед этим камнями обозначила место расположения подозрительной находки. Приехавшие в ее отсутствие полицейские выяснили, что женщина приняла за деталь от беспилотника детскую игрушку.