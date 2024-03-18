Москвичи определились с именем для тигра в зоопарке Тигра в Московском зоопарке большинством голосов назвали Амуром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Москвичи выбрали имя для амурского тигра, обитающего в столичном зоопарке, хищника назвали Амуром, сообщает «Москва 24» со ссылкой на информацию мэрии и правительства Москвы. В голосовании на портале «Активный гражданин» приняли участие 255 тысяч горожан.

Вариант имени Амур выбрали 52% участников голосования, сообщает издание. Имя Орион понравилось 20% москвичей, 14% оценили кличку Хабар, а 11% предпочли проголосовать за имя Восток. Также пользователи предлагали свои варианты.

Уточняется, что Амур стал 15-м обитателем Московского зоопарка, который получил свое имя через голосование активных граждан. Самца амурского тигра привезли в зоосад с травмой лапы в прошлом году, так как зверь не мог самостоятельно охотиться и добывать пищу в дикой природе. Специалисты обеспечили ему необходимый уход. Вольер Амура находится по соседству с тигрицей Амурой, которую также спасли на Дальнем Востоке. Животные познакомились через ограждение и начали привыкать друг к другу.

Голосование по выбору имени для тигра началось в феврале. Пользователям предлагалось отдать предпочтение одному из четырех вариантов — Орион, Амур, Хабар и Восток. В мэрии уточнили, что клички Хабар и Восток имеют географическую отсылку, так как родиной хищника является Хабаровский край на Дальнем Востоке. Вариант Амур связан с названием подвида животного, а имя Орион носил древнегреческий мифический охотник-великан, оно передает мощь и силу тигра.