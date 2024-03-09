Москвичи назвали ежемесячную сумму, необходимую для счастья RT: москвичам для счастья нужно 267 тысяч рублей в месяц

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Москвичи считают, что для счастья им необходимо получать в среднем 267 тысяч рублей в месяц, об этом свидетельствуют результаты опроса популярного сервиса по поиску работы, с которыми ознакомилось издание RT. Отмечается, что по России данный показатель составил 215 тысяч рублей.

При этом мужчинам нужно 244 тысяч ежемесячно, что на 30% больше средств, которые необходимы женщинам — 189 тысяч. Согласно результатам опроса, самые высокие запросы оказались у жителей столицы, на втором месте расположился Владивосток, местным жителям хватило бы 250 тысяч рублей в месяц. Третью строку занял Санкт-Петербург, жители Северной столицы хотели бы получать 237 тысяч ежемесячно.

Ранее доктор экономических наук Алексей Зубец заявил, что средний показатель зарплатных ожиданий россиян достиг 115 тысяч рублей в месяц к концу 2023 — началу 2024 года. Данные основываются на результатах регулярных социологических исследований, проводимых Институтом социально-экономического развития при правительстве РФ.

По словам ученого, двумя годами ранее граждане России в среднем рассчитывали на 92 тысячи рублей, а год назад — на 106 тысяч. Зубец считает, что рост зарплатных ожиданий является хорошим показателем экономической динамики.