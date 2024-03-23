Москвичи массово идут сдавать кровь для пострадавших в «Крокусе» Депздрав: сдать кровь пострадавшим в «Крокусе» пришли свыше 4 тысяч москвичей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки более четырех тысяч москвичей пришли в донорские центры, чтобы сдать кровь для пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения. По информации ведомства, это беспрецедентное количество.

За сегодняшний день более 4 тысяч москвичей пришли на помощь пострадавшим. Большое количество желающих помочь пострадавшим собралось уже к открытию Центра, а прибывавший в течение дня поток горожан стал беспрецедентным, — говорится в сообщении.

Для граждан столицы в каждом донорском пункте была организована раздача воды, чая и продуктов, которые можно употребить перед сдачей крови. Желающим помочь пострадавшим также предоставили возможность греться в автобусах в ожидании очереди.

Центр крови имени О.К. Гаврилова продолжает свою работу, пока все желающие не сдадут кровь, и вновь откроется в 8 утра в воскресенье, — добавили в департаменте.

Минздрав Московской области ранее информировал, что свыше 600 доноров сдали кровь за первый час работы центров в регионе. Число пострадавших при теракте в концертном зале превысило 100 человек.

До этого МЧС России обнародовало поименный список госпитализированных после нападения на «Крокус Сити Холл». Перечень был составлен на основе данных Минздрава, в него попали 107 человек. Согласно официальным данным, в результате теракта погибли трое детей, в больницы были доставлены пятеро несовершеннолетних граждан.