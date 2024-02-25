Москвичей ждет теплое воскресенье В Москве днем 25 февраля ожидается до плюс 2 градусов и облачная погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Москве в воскресенье, 25 февраля, ожидается облачная погода с небольшими осадками, местами дождь и мокрый снег, сообщила пресс-служба Гидрометцентра России. Днем в столице температура может подняться до плюс 2 градусов и не опустится ниже нуля.

Местами гололед. Гололедица, — предупредили в Гидрометцентре.

Ветер будет южный, со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба

В ночь на понедельник в Москве столбики термометров опустятся до минус 2–4 градусов. Днем 26 февраля в российской столице также ожидается температура не ниже нуля, до плюс 2 градусов, облачно с прояснениями. Давление упадет до 758 мм рт. ст.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в диапазоне минус 1–3 градуса. Ночью местами может похолодать до минус 6 градусов.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее рассказал, что в последнюю неделю февраля в Москве действительно ожидается потепление. По его словам, если в понедельник в столице будет до плюс 2, то уже к концу рабочей недели воздух прогреется до плюс 4–5 градусов. Шувалов предупредил, что во вторник москвичей могут ждать небольшие осадки.