Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды Дептранс Москвы посоветовал отказаться от поездок на личных авто из-за снегопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы рекомендовал горожанам и гостям столицы отказаться от поездок на личных автомобилях в четверг, 23 ноября. По данным синоптиков, в городе ожидаются обильные снегопады. В ведомстве рекомендуют пользоваться общественным транспортом в течение дня во избежание дорожно-транспортных происшествий.

По прогнозам синоптиков, 23 ноября ожидается снегопад, который будет идти весь день. Просим по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом в течение дня, — говорится в сообщении пресс-службы департамента.

В случае если отказ от личного автомобиля невозможен, то водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим. В департаменте подчеркивают, что автомобилистам следует быть особенно внимательными на съездах и подъемах с мостов и эстакад. За движением в городе будут следить экипажи дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что снегопад начнется в Москве 23 ноября во второй половине дня. По его словам, в результате обильных осадков сформируется снежный покров в два-три сантиметра. Обильные снегопады и ледяные дожди также прогнозируются и на следующей неделе.