Москвичей призвали не ждать крещенских морозов в этом году Вильфанд: крещенских морозов в Москве не стоит ожидать 19 января

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

В праздник Крещения Господня 19 января в Москве в этом году не прогнозируются сильные морозы. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, не исключено, что в этот день будет оттепель.

Пока что морозов на Крещение не ожидается. Абсолютно все прогностические схемы об этом говорят, но дать точный прогноз можно будет чуть позже, — сказал метеоролог.

По словам Вильфанда, оттепель в Москве прогнозируется с 15 января. Воздух будет прогреваться до плюс 1 градуса днем в воскресенье, а уже во вторник, 17 января, температура может подняться уже до плюс 5 градсов.

Праздник Крещения Господня пройдет 19 января. Он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально подготовленных и освященных прорубях.

Ранее Вильфанд рассказал, что изменчивость погоды зимой гораздо выше, чем летом. Это связано с небольшим влиянием солнечной энергии на температурный режим. При этом он подчеркнул, что температурные скачки, наблюдаемые в Центральной России в этом январе, случаются крайне редко.