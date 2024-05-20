Москвичей призвали не оставлять автомобили возле деревьев 21 мая Дептранс Москвы рекомендовал не парковать авто возле деревьев 21 мая из-за ветра

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В Москве 21 мая ожидаются гроза и ветер, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В ведомстве призвали москвичей не оставлять автомобили около деревьев в этот день. Кроме того, жителей столицы попросили сообщать, если они увидят сломанный дорожный знак или светофор.

Завтра в городе прогнозируют грозу и сильный ветер — соблюдайте скоростной режим. Не оставляйте автомобиль и не стойте сами вблизи деревьев и шатких конструкций, — говорится в сообщении.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве до конца мая будет комфортная погода. Вероятность повторения заморозков, которые наблюдались в начале месяца в городе, не прогнозируется, уточнила она.

В то же время Центр погоды «Фобос» предупредил жителей столицы, что в Москве возможна еще одна волна холода в течение недели. При этом температура не опустится ниже нуля, пояснили синоптики. Тем не менее в центре считают, что период заморозков в столичном регионе можно считать завершенным.

Специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителей столицы в конце этой недели ожидает температура до плюс 27 градусов. Согласно многолетним наблюдениям, лето начинает радовать москвичей уже с 26 мая, добавил метеоролог.