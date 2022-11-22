Москвичей призвали быть бдительнее на дорогах из-за ледяных дождей Синоптик Шувалов призвал москвичей быть бдительнее на дорогах из-за ледяных дождей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москву накроют сильные снегопады и ледяные дожди, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Синоптик добавил, что в городе ожидается гололед, и призвал быть бдительнее.

Погода в Москве установится, как говориться, «не из простых». Завтра в столице будут сильные снегопады, а местами и «ледяные» дожди. Также, в городе ожидается гололед, в связи с чем максимально внимательно следите за дорогой, причем не только за рулем автомобиля, но и на пешеходных зонах, — заявил Шувалов.

Ранее Шувалов рассказал, что 22 ноября в Москву придет потепление. По его словам, температура может подняться до нуля градусов.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о похолодании до 22–29 градусов ниже нуля в отдельных регионах России. В ближайшие три дня температуры опустятся в Челябинской, Курганской, Свердловской, Архангельской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Коми.