Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве до 18 часов ожидается дождь с грозой, сообщили в Telegram-канале городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, ветер в столице при грозе может усилиться до 15 метров в секунду.

Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что почти всю грядущую неделю в Москве будут идти дожди, при этом перерывы между осадками составят максимум одни сутки. По прогнозу синоптика, первые дни дожди будут умеренные, а сильные ливни начнутся с четверга, 27 июля, который также обещает стать и самым теплым днем недели, с температурой до плюс 23 градусов.

Синоптик Александр Ильин прогнозировал до +45 градусов на следующей неделе в южных регионах России. Он отмечал, что такая погода опасна не только с точки зрения природных пожаров, но и для здоровья людей.

На этой неделе в ряде стран Европы установилась 40-градусная жара, при этом синоптики прогнозировали, что столбик термометра может подняться и до 50 градусов. Аномальную жару на европейский континент принесли антициклоны из Африки, основной удар приняли Испания, Италия и Греция. От жары страдают и в других уголках мира, например, на границе США с Мексикой, где даже затормозился поток мигрантов.